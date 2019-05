Gesellschaft

17:58 Uhr | 07.05.2019

Hammerbrooklyn Campus bald funktionsbereit

Zukunftsprojekt gerettet

Eines der größten Hamburger Zukunftsprojekte - der sog. Hammerbrooklyn.DigitalCampus in der Nähe der Deichtorhallen ist gerettet und kann schon im Juni 2019 seine Arbeit aufnehmen. Ein noch zu errichtender "Digital-Pavillion" soll 2020 funktionsbereit sein. Möglich wurde das durch eine Initiative von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und ein von ihm vorgeschlagenes Stiftungsmodell. In den vergangen Monaten drohte das gesamte Projekt zu scheitern, weil die Ideengeber für das Vorhaben sich heillos zerstritten hatten - jetzt aber gemeinsam dem Präsidium der Stiftung angehören werden. HammerBrooklyn gilt als eines der ehrgeizigsten Digitalprojekte Europas. Es soll Unternehmen aller Sparten die Möglichkeit geben, in allen Fragen der Digitalisierung kompetenzübergreifend zusammen zu arbeiten.