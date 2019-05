Politik

17:39 Uhr | 07.05.2019

Senat will auf steigende Schülerzahlen reagieren

39 neue Schulen für Hamburg

Hamburg soll in den nächsten elf Jahren 39 neue Schulen bekommen. Das gab Schulsenator Ties Rabe heute bekannt. Zudem soll ein Drittel der bestehenden Schulen ausgebaut werden. Zu den neugeplanten Einrichtungen gehören Grund- und weiterführende Schulen. Sie sollen in allen Bezirken entstehen. Hintergrund sind steigende Schülerzahlen. Prognosen zufolge werden bis 2030 rund 40.000 Schüler mehr an Hamburgs Schulen erwartet. Mit einem Beteiligungsverfahren können sich Schulgemeinschaften, Bezirksversammlungen sowie Schüler-, Lehrer- und Elternkammern an dem Planungsprozess beteiligen. Der Schulentwicklungsplan soll voraussichtlich noch vor den Herbstferien verabschiedet werden.