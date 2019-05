Politik

17:03 Uhr | 07.05.2019

Senat zeigt sich irritiert

Pläne für neue Messe- und Eventhalle

Die heute bekannt gewordenen Erweiterungspläne für eine neue Messe- und Eventhalle in unmittelbarer Nähe des Schanzenviertels haben zu Irritationen im Senat geführt. Das wurde auf der heutigen Landespressekonferenz deutlich. Während Wirtschaftssenator Michael Westhagemann sich über die Veröffentlichung erstaunt zeigte, die Planungen aber im Kern auf die Frage von Hamburg 1 hin bestätigte, gab Senatssprecher Marcel Schweitzer in Anwesenheit des Senators sinngemäß zu Protokoll es sei zu früh, um über die Angelegenheit überhaupt zu reden. Allerdings wird nach Informationen von Hamburg 1 der Aufsichtsrat der Messe bereits im Juni die notwendigen Planungsmittel für das Vorhaben freigeben. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Schanzenviertel rechnet die Wirtschaftsbehörde mit einem komplizierten und aufwendigen Beteiligungsverfahren. Erst vor wenigen Tagen war die Errichtung eines Kulturhauses in der Nähe des Schanzenviertels am Einspruch der Bürger gescheitert.