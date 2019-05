Blaulicht

15:20 Uhr | 07.05.2019

Polizei vermutet Zusammenhang

Gewalttaten in Billbrook und Wilhelmsburg

Gleich zwei Gewaltverbrechen hielten die Polizei vergangene Nacht in Atem. In Billbrook wird ein Mann angeschossen, in Wilhelmsburg werden zwei Männer mit Stichverletzungen aufgefunden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der Taten und sucht nun Zeugen.