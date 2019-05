Blaulicht

14:28 Uhr | 07.05.2019

25-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Radfahrerin von LKW erfasst

In Barmbek Süd wurde heute Mittag eine Radfahrerin von einen LKW erfasst. Allem Anschein nach wollten sowohl der LKW, als auch die 25-jährige Radfahrerin von der Bramfelder Straße rechts in die Straße „Flachsland“ einbiegen. Dabei hat der LKW Fahrer die Radfahrerin vermutlich übersehen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in das Krankenhaus St. Georg transportiert. Auch der LKW Fahrer hatte einen Schock erlitten. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er jedoch ab