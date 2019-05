Verkehr

13:03 Uhr | 07.05.2019

Parksituation soll entlastet werden

Neue Bewohnerparkplätze in Fuhlsbüttel

Rund um den Flughafen in Fuhlsbüttel wird es ab Mitte Juni fünf neue Anwohnerparkgebiete geben. Die Höchstparkdauer für Nicht-Anwohner in diesen Bereichen beträgt dann drei Stunden. Bewohner sind von dieser Parkscheibenpflicht ausgenommen. In einer Online-Umfrage hatten Anwohner Anfang Februar über die genauen Parkgebiete abgestimmt. Anlass für die Parkraumerweiterung ist eine anonyme Erhebung des Landesbetriebs für Verkehr im Juli vergangenen Jahres, die den enormen Parkdruck rund um den Flughafen feststellte. Viele auswärtige Fahrzeuge waren in dem Wohngebiet rund um den Airport für mehr als 32 Stunden abgestellt worden.