Blaulicht

12:36 Uhr | 07.05.2019

Möglicher Zusammenhang zwischen Taten

Schussverletzung: Polizei bittet um Hinweise

Nachdem gestern Abend ein Mann mit einer Schussverletzung in Billbrook und kurze Zeit später zwei weitere Männer mit Messerstichverletzungen in Wilhelmsburg aufgefunden worden waren, bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zwischen den Taten. Bei allen drei Opfern soll es sich um Polen handeln. Einer der Männer schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe der Taten sind noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer: 040/4286-56789