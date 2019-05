Blaulicht

08:41 Uhr | 07.05.2019

Hintergründe sind noch völlig unklar

Mann in Billbrook angeschossen

In der Grusonstraße in Billbrook soll gestern Abend ein Mann angeschossen worden sein. Die Polizei suchte mit mehreren Einsatzkräften und einem Spürhund nach dem mutmaßlichen Täter. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang noch nicht bekannt. Nach unbestätigten Informationen soll der Mann einen Bauchschuss erlitten haben und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch in Wilhelmsburg wurden am Abend zwei Männer verletzt, ein Zusammenhang der beiden Vorfälle soll nun geprüft werden.