Blaulicht

18:49 Uhr | 06.05.2019

Zweiter Todesfall in kurzer Zeit

Mann nach Zwangsfixierung gestorben

Wieder ist ein Mann nach einer Zwangsfixierung gestorben. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Der 27-Jährige soll am vergangenen Montag eine Polizistin angegriffen haben. Danach wurde er nach ersten Angaben auf ein Polizeikommissariat gebracht und ist dort wegen seines aggressiven Verhaltens fixiert worden. Heute starb er im UKE an einem Herz- und Atemstillstand. Erst am Ostersonntag ist ein 34-jähriger Mann in Folge einer Zwangsfixierung verstorben. Die Linke fordert eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses am 10. Mai.