Stadtgespraech

18:13 Uhr | 06.05.2019

Schüler starten Petition

Schwieriges Mathe-Abitur

Es ist die größte Prüfung der gesamten Schulzeit - das Abitur. Am vergangene Freitag war es so weit und Abiturienten in ganz Deutschland schrieben das zentrale Mathe-Abi. Seitdem ist der Ärger nun groß, denn nach Ansicht vieler Schülerinnen und Schüler bundesweit und auch hier in Hamburg seien die Anforderungen nicht erfüllbar gewesen. Sie haben nun sogar eine Online-Petition gestartet.