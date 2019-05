Blaulicht

16:34 Uhr | 06.05.2019

Feuerwehr verhindert Großbrand

Hamm: Feuer in Lagerhalle

In Hamburg Hamm ist es am Mittag zu einem Feuer in einem Gewerbegebiet gekommen. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Überschlagen der Flammen auf eine Lagerhalle verhindern. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Brandursache ist bisher noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.