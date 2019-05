Stadtgespraech

15:31 Uhr | 06.05.2019

Knapp eine Million Besucher erwartet

830. Hafengeburtstag am Wochenende

Am kommenden Wochenende findet in Hamburg wieder der Hafengeburtstag statt. Vom 10. bis zum 12. Mai locken dabei auf einer Länge von 6 km entlang der Elbe zahlreiche maritime Attraktionen Besucher aus aller Welt an. Zudem werden rund 300 Schiffe aus den unterschiedlichsten Ländern erwartet. Gerechnet wird mit knapp 1 Million Besuchern. Es ist der 830. Hafengeburtstag.