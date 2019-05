Blaulicht

12:11 Uhr | 06.05.2019

Brandermittlungen dauern an

Brand im Busdepot: Technischer Defekt?

Bei der Ursache des Brands im Busdepot der Hochbahn in Wandsbek könnte es sich nach ersten Ermittlungen um einen technischen Defekt handeln. Das bestätigte die Polizei gegenüber Hamburg 1. Am Sonntagmorgen waren vier Busse komplett ausgebrannt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Schaden soll bei rund einer Million Euro liegen. Die Brandermittlungen dauern weiter an.