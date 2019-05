Verkehr

10:53 Uhr | 06.05.2019

Einschränkungen auf dem Finkenwerder Ring

Erhebliche Behinderungen in Waltershof

Autofahrer müssen sich in Waltershof am Finkenwerder Ring in den kommenden drei Monaten auf erhebliche Behinderungen einstellen. Von vier Fahrspurgen werden dort bis zum 8. August nur zwei befahrbar sein. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an den Bahngleisen. Der Finkenwerder Ring verbindet mehrere Hafenterminals mit der A7 und der Köhlbrandbrücke und zählt zu den meistbefahrensten Straßen Hamburgs.