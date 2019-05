Stadtgespraech

06:21 Uhr | 06.05.2019

Petition fordert faire Lösung von der Schulbehörde

Online-Petition gegen zu schwieriges Mathe-Abi

Weil ihre Abiturprüfung im Fach Mathe zu schwierig gewesen sein soll, haben Hamburger Schüler eine Online-Petition gestartet. Demnach hatte die Prüfung, die am Freitag geschrieben worden war, viel zu hohe Anforderungen. Die Petition richtet sich an die Schulbehörde und fordert eine gerechte Lösung. Bereits bis zum Montagmorgen hatten über 3000 Personen an der Online-Petition teilgenommen. Auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern hat es ähnliche Aktionen gegeben.