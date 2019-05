Blaulicht

06:11 Uhr | 06.05.2019

Brand greift auf Kita und Akademie des UKE über

Feuer in Lokstedt

Durch ein Feuer in der Nacht sind eine Kita und die Akademie des UKE in Lokstedt beschädigt worden. Gegen Mitternacht war die Feuerwehr zu dem Brand in der Kollaustraße gerufen worden. Das Feuer war in einem anliegenden Schuppen ausgebrochen und war dann die benachbarte Kita und auf die Akademie des UKE übergegriffen. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.