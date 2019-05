Stadtgespraech

15:43 Uhr | 04.05.2019

Gebrüder Wolf werden geehrt

Denkmal für „Jung mit´n Tüdelband“

In der Straße Hütten in Hamburg Neustadt ist am morgen ein Denkmal für den „Jung mit´n Tüdelband“ eingeweiht worden. Mit der Bronzefigur werden die Gebrüder Wolf, die Macher des Liedes „Jung mit´n Tüdelband“, geehrt. Einer von ihnen, Ludwig Wolf, hatte an der Adresse gewohnt. Knapp 2 Jahre hat die Planung für der Figur gedauert.