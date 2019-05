Politik

18:24 Uhr | 03.05.2019

Wahl-o-mat an Hamburger Schulen

Drei Wochen vor Europawahl

Rund drei Wochen vor der Europawahl ist heute ein analoger Wahl-o-mat der Landeszentrale für politische Bildung vorgestellt worden. Er wird künftig an Hamburger Schulen und Jugendeinrichtungen unterwegs sein und soll bei der Wahlentscheidung helfen. Anhand von 38 Thesen zur Europawahl können Schüler diskutieren, Punkten aufkleben und so zeigen, welche These sie ablehnen und welcher sie zustimmen. Am Ende wird ein Abstimmungsergebnis errechnet. Bis zum 25. Mai wird der Wahl-o-mat an Hamburger Schulen unterwegs sein