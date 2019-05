Politik

16:15 Uhr | 03.05.2019

Nachdem fehlerhafte Wahlunterlagen versendet wurden

Wahlunterlagen: Darauf sollte man achten

Im Bezirk Harburg ist es bei der Verschickung von Briefwahlunterlagen zur Bezirksversammlungswahl am 26. Mai zu Unstimmigkeiten gekommen. In mindestens zwei Hamburg 1 vorliegenden Fällen wurden falsche Wahlzettel verschickt. So bekam ein Bürger Harburgs Wahlzettel für den Wahlkreis 8 zugestellt obwohl er im Wahlkreis 7 wohnt. Hätte der Bürger den, nur bei genauem Hinsehen erkennbaren Irrtum, nicht selbst bemerkt, wäre seine Stimmabgabe bei der Auszählung am Wahlabend als ungültig gewertet worden. Ob in Harburg weitere Stimmzettel falsch zugestellt wurden, läßt sich nach Auskunft des Landeswahlleiter nicht feststellen. Gegenüber Hamburg 1 erkärte Oliver Rudolf, er werde die Bezirksämter nach dem Hinweis von Hamburg 1 bitten, die Abläufe zu überprüfen, damit sich solche Fehler nicht wiederholen. Im Bezirk Wandsbek wurden durch sog. Packfehler bereit 69 Wahlzettel falsch verschickt. Diese Fehler konnten allerdings nachvollzogen und entsprechend korrigiert werden.