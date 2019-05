Blaulicht

14:54 Uhr | 03.05.2019

Sprengkörper war bei Baggerarbeiten in Farmsen entdeckt worden

Flakgranate erfolgreich gesprengt

In Farmsen-Berne ist bei Baggerarbeiten eine Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Sprengsatz mit einer Größe von rund 8.8 Zentimetern ist am Nachmittag erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst gesprengt worden. Dazu wurde die Granate zuerst in einem Loch vergraben und im Anschluss unter einem 5.000-Liter-Wasserbassin kontrolliert gezündet. Rund 60 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

(Foto: Themenbild)