Gesellschaft

12:27 Uhr | 03.05.2019

Erneuerbare Ressourcen ab heute symbolisch aufgebraucht

Heute ist deutscher Erdüberlastungstag

Heute ist der deutsche Erdüberlastungstag. Das bedeutet, wäre der Ressourcenverbrauch der gesamten Weltbevölkerung so groß wie in Deutschland, wären ab heute alle für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden, regenerierbaren Ressourcen verbraucht. Laut der Umweltorganisation Germanwatch leben Menschen in Deutschland demnach ab dem 3. Mai auf Kosten nachfolgender Generationen. Jedes Jahr wird ein globaler und ein nationaler Erdüberlastungstag vom Global Footprint Network errechnet.