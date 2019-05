Politik

16:46 Uhr | 02.05.2019

Das teilte der Verfassungsschutz mit

Islamisches Zentrum bleibt unter Beobachtung

Der Hamburger Verfassungsschutz wird auch weiterhin das Islamisches Zentrum Hamburg beobachten. Das teilte der Sprecher der Behörde, Marco Haase, auf Anfrage mit. Hintergrund ist ein Interview bei Hamburg 1 mit dem neu in den Vorstand der SCHURA gewählten Vertreter des IZH, Ale Hosseini, in dem dieser versuchte, sich als Vertreter eines offenen und pluralistischen Islam darzustellen. Das IZH mit der in Hamburg gut bekannten „blauen Moschee“ gilt als verlängerter Arm der iranischen Regierung und unterstützt regelmäßig die israelfeindlichen sogenannten Kuds- Demonstrationen. „Wir werden auch im neuen Verfassungsschutzbericht im Kapitel ,Schiitischer Islamismus‘ über das IZH berichten und die iranischen Islamisten weiterhin beobachten“, so der Sprecher des Verfassungsschutzes gegenüber Hamburg 1. Dabei spiele es keine Rolle, wie eloquent IZH-Vertreter nach außen hin auftreten.