16:04 Uhr | 02.05.2019

Aktivisten versenken symbolisch Miethai in Toilette

Auftaktveranstaltung zum "MietenMove"

Mit einer Auftaktveranstaltung am Rathausmarkt, haben sich Aktivisten des „Netzwerk Rech auf Stadt“ heute schonmal auf den anstehenden „MietenMove“ am Sonnabend eingestimmt. Symbolisch versenkten sie einen Miethai in einer Toilette. Mehr als 100 Initiativen und Organisationen haben zum zweiten Mal zum „MietenMove“ aufgerufen. Sie fordern einen wirksamen Schutz vor Mieterhöhungen, mehr Sozialwohnungen und bezahlbare Mieten. Um 13 Uhr startet der Protestzug am Sonnabend auf dem Rathausmarkt.