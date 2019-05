Sport

14:39 Uhr | 02.05.2019

Hier wollen die Rothosen den Aufstieg retten

Der HSV im Kurz-Trainingslager

Für den HSV geht es mehr und mehr in die heiße Phase. Am Wochenende steht der 32. Spieltag an, zuhause empfangen die Rothosen den 1 FC Ingolstadt. Und vor diesem wichtigen Spiel hat sich Trainer Hannes Wolf dazu entschlossen, noch einmal ein Kurz-Trainingslager zu absolvieren. Unser Sport-Reporter Niclas Löwendorf war heute vor Ort.