Blaulicht

13:46 Uhr | 02.05.2019

Kiloweise Kokain und Marihuana verkauft

Prozessauftakt gegen Großdealer

Vor dem Landgericht Hamburg startet heute der Prozess gegen insgesamt fünf Personen, die laut Anklage Betäubungsmittel in größerer Menge bandenmäßig verkauft haben sollen. Im Zeitraum vom Januar bis November 2018 sollen sie Kiloweise Marihuana und Kokain in Spanien angekauft, in Osdorf gelagert und überall in der Stadt weiterverkauft haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung eines Angeklagten hat die Polizei ebenfalls Pistolen mit Schalldämpfern und Sprengpatronen sichergestellt. Insgesamt 282.500 Euro soll die Bande mit den Drogenschäften erzielt haben.