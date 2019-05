Stadtgespraech

08:54 Uhr | 02.05.2019

Restaurant stellt Betrieb nach Vandalismus ein

Aus für Jellyfish in Eimsbüttel

Das Restaurant Jellyfish will noch im Mai seinen Betrieb komplett einstellen. Nach vier Vandalismus-Vorfällen in den letzten Monaten, bei denen unter anderem die Scheiben eingeschlagen und bereits vorbereitetes Essen aus der Kühltruhe gestohlen wurde, sehen die Eigentümer keine Zukunft für das Sternerestaurant. Vor neun Jahren wurde das Restaurant gegründet, am 17. Mai werden zum letzten Mal die Türen geöffnet.