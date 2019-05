Gesellschaft

08:51 Uhr | 02.05.2019

Tausende gehen in Hamburg auf die Straße

Mai-Demos weitgehend friedlich verlaufen

Die Demonstrationen zum Ersten Mai in Hamburg sind weitgehend friedlich verlaufen. In der Stadt sind rund 7.000 Menschen bei der DGB-Demo auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Europa jetzt aber richtig" haben die Gewerkschaften dazu aufgerufen, Rassismus, Intoleranz und Nationalismus eine Abfuhr zu erteilen und sich für mehr Zusammenhalt und Arbeitnehmerrechte einzusetzen. Die Gewerkschafter starteten um 11 am Bahnhof Dammtor und zogen friedlich über die Edmund-Siemers-Allee bis zur Osterstraße. Vereinzelt kam es in der Stadt bei Demonstrationen auch zu Ausschreitungen, Vermummte zündeten Pyrotechnik, Fensterscheiben gingen zu Bruch.