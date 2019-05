Sport

16:22 Uhr | 01.05.2019

78:72-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Chemnitz

Hamburg Towers steigen in die Bundesliga auf

Die Hamburg Towers sind in die 1. Basketball Bundesliga aufgestiegen. Durch ein 78:72 in Spiel Fünf der Halbfinalserie gegen die Niners Chemnitz folgen die Türme den Nürnberg Falcons ins Finale um die ProA-Meisterschaft. Beiden Endspielteilnehmern ist der Aufstieg sicher. Überragender Mann in Chemnitz war wiedereinmal Carlton Guyton mit 28 Punkten und 5 Assists. Es ist der erste Aufstieg in der Vereinsgeschichte der Wilhelmsburger. Das Entscheidungsspiel im Finale und die Aufstiegsparty finden am Sonnabend um 19:30 Uhr in der edel.optics Arena in Wilhelmsburg statt.