Gesellschaft

18:07 Uhr | 30.04.2019

Initiative bildet Lebensretter aus

Erste Hilfe leicht gemacht

Leben retten ist ganz einfach – mit der Herzdruckmassage. Jeden Tag erleiden 800 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt, selten ist genau dann fachkundiges Personal zur Stelle, um Hilfe zu leisten. Daher sollte jeder wissen, was in dieser Notsituation zu tun ist. Doch weit gefehlt: Deutschland steht im europäischen Ranking der Laien-Reanimitation an drtittletzter Stelle. Um das zu ändern, hat Dr. Martin Buchholz die Herzretter-Initiative „Ich kann Leben retten!“ gegründet.