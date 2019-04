Blaulicht

15:58 Uhr | 30.04.2019

Erste Einsätze der Polizei in Hamburg

Demonstrationen am 1. Mai

Die Hamburger Polizei ist heute mit einem Großaufgebot in der Hamburger Innenstadt unterwegs gewesen und bereitet sich auf den morgigen 1. Mai vor. Traditionell gehen Demonstranten am Tag der Arbeit für die Rechte der Arbeiter auf die Straße. In den vergangenen Jahren ist es in Hamburg immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen meist linken Demonstranten und der Polizei gekommen. In diesem Jahr hat nun auch der Münchener Pegida-Chef eine rechte Demo am Schlump angemeldet.