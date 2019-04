Verkehr

18:35 Uhr | 29.04.2019

Wartungsarbeiten im Lärmschutztunnel

Sperrung auf der A7 in Schnelsen

Der Lärmschutztunnel auf der A7 in Schnelsen wird in der kommenden Nacht für mehrere Stunden gesperrt. Grund hierfür sind Wartungsarbeiten in dem Tunnel. So soll die Fahrbahn in Richtung Süden ab 22:00 Uhr bis 01:00 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In den Nächten zum Freitag und zum Sonnabend sollen die Röhren erneut bis 05:00 Uhr gesperrt werden.