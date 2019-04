Blaulicht

18:25 Uhr | 29.04.2019

Polizei durchkämmt Barmbek

Spurensuche nach Schießerei

Mitten in Barmbek, am hellichten Tage ist es am Sonntag zu einer Schießerei gekommen. Zwei schwerverletzte Männer fand die Polizei vor, nachdem besorgte Anwohner die 110 gewählt hatten. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Barmbek hatte sich die Tat am späten Nachmittag ereignet. Mutmaßlich zwei Täter sind auf der Flucht – doch bei den bisherigen Befragungen zeigen sich die Opfer als nicht kooperativ. Die Polizei vermutet eine Verbindung ins Drogenmilieu.