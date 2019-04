Politik

15:40 Uhr | 29.04.2019

Wegen Ermittlungen in der Affäre um die Rolling-Stones-Tickets

Thomas Domres lässt sein Amt bis auf Weiteres ruhen

Der bisherige SPD-Fraktionschef in der Bezirksversammlung Hamburg Nord, Thomas Domres, lässt sein Amt bis auf Weiteres ruhen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit in der Affäre um die Rolling-Stones-Tickets. In einer Stellungnahme teilt Domres mit: "Es war im Nachhinein sicher ein Fehler, die Karten anzunehmen. Aber dies stand in keinerlei Zusammenhang mit der Entscheidung des Bezirksamtes zur Genehmigung des Konzertes, die ausschließlich in der Kompetenz des Bezirksamtes lag, nicht in der der Bezirksversammlung". Er sei der festen Überzeugung, dass die Ermittlungen eingestellt werden, denn der anscheinend erhobene Vorwurf der Bestechlichkeit treffe nicht zu und entbehre jeder Grundlage. Domres' Stellvertreter werden die Geschäfte vorerst übernehmen. An der Wahl zu den Bezirksversammlungen am 26. Mai will Domres weiterhin antreten.

(Foto: Burgis Whery)