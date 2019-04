Stadtgespraech

15:40 Uhr | 29.04.2019

Im Rahmen des Schulbauprogramms

Investition von vier Milliarden Euro geplant

Nachdem die Schulbehörde im vergangenen Jahr bereits 395 Millionen Euro in das Schulbauprogramm investiert hat, sind auch für die kommenden Jahre hohe Summen geplant. So sollen für den Neubau von 30 Schulen und für die Sanierung zahlreicher weiterer Schulgebäude, insgesamt mehr als vier Milliarden Euro investiert werden. Bereits in den letzten acht Jahren hatte die Schulbehörde fast 3 Milliarden Euro in das Schulbauprogramm investiert.