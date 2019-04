Kunst und Kultur

13:24 Uhr | 29.04.2019

Das erwartet Besucher in der Elbphilharmonie 2019/20

Programm der neuen Konzertsaison vorgestellt

Der Generalintendant der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter, hat heute das Programm für die kommende Saison 2019/2020 bekannt gegeben. So erwartet die Konzertgäste in der neuen Saison unter anderem sechs Opern und Oratorien von Georg Friedrich Händel. Außerdem gibt es anlässlich des 250. Geburtstags komplette Werk-Zyklen von Ludwig van Beethoven. Die neue Saison startet im Oktober mit dem Festival „Britain Calling“ mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Insgesamt sind im Großen Saal in der kommenden Saison 380 Konzerte geplant. Der Einzelkartenverkauf beginnt am 20. Juni.