14:20 Uhr | 27.04.2019

Linienbus wird zum Duschbus für Obdachlose

Erfolg für "GoBanyo"-Crowdfunding-Kampagne

Die Crowdfunding-Kampagne des Projektes GoBanyo ist erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt konnten über 168.000 Euro für den Umbau eines Linienbusses zum Duschbus gesammelt werden. Das gesetzte Ziel waren 140.000 Euro. Das Projekt möchte ab Herbst einen Duschbus in Hamburg einsetzen, in dem sich Obdachlose waschen können. Neben Duschkabinen sollen in dem ehemaligen Hochbahnbus auch Toiletten und Hygieneartikel zur Verfügung stehen. Auch eine Kleiderkammer soll in den Bus integriert werden.Seit dem 7. März konnte jeder online für den Duschbus spenden.