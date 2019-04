Blaulicht

13:53 Uhr | 27.04.2019

Polizei klärt Motorradfahrer über Gefahren auf

Aktionstag zum Start der Motorradsaison

Anlässlich des Starts der Motorradsaison hat die Hamburger Polizei heute am Zollenspieker Fährhaus einen Aktionstag veranstaltet. Zusammen mit Partner des Forums Verkehrssicherheit klärten die Beamten Motorradfahrer über die Gefährlichkeit des Rasens auf. Besonders angesprochen waren Motorradfahrer über 35 Jahre, Wenigfahrer oder sogenannte Wiedereinsteiger. Denn in dieser Gruppe kommt es am häufigsten zu Unfällen.