Blaulicht

10:41 Uhr | 27.04.2019

55-Jähriger hatte Kontrolle über seinen LKW verloren

Mann stirbt bei Unfall nach Herzinfarkt

Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers ist in der Nacht zu Sonnabend bei einem Unfall gestorben. Er hatte die Kontrolle über seine Zugmaschine verloren und kippte einen Deich an der Doveelbe in Allermöhe hinab. Einsatzkräfte mussten den Mann bergen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige soll zuvor einen Herzinfarkt erlitten haben und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.