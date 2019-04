Blaulicht

17:34 Uhr | 26.04.2019

Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Dramatische Szenen bei Feuer in der Schanze

Feueralarm mitten im Schanzenviertel. Gegen 10 Uhr heute Morgen wird die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Schanzenstraße direkt am S-Bahnhof Sternschanze gerufen. Im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Als die Beamten am Brandort eintrafen, erlebten sie dramatische Szenen.