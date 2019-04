Politik

15:20 Uhr | 26.04.2019

Rund 1900 Teilnehmer

Erneute Fridays-for-Future-Demo

Auch an diesem Freitag haben in Hamburg wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Laut Polizeiangaben haben rund 1900 Menschen haben an der Demonstration teilgenommen; die Veranstalter sprachen von 3000 Teilnehmern. Gestartet war die Demonstration am Hachmannplatz am Hauptbahnhof und endete auf dem Rathausmarkt mit einem Konzert. Die Demonstranten gehen seit Monaten jeden Freitag auf die Straße und fordern eine klimagerechtere Zukunft.