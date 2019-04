Blaulicht

12:15 Uhr | 26.04.2019

Bewohner schildert Rettung aus dem brennenden Haus

"Ich ersticke bevor ich unten bin"

Großbrand in der Schanzenstraße: In einem Wohnhaus, nahe der S-Bahnstation Sternschanze, ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Einige Bewohner mussten sich auf das Dach des Hauses retten. Eine Person wurde vorübergehend vermisst, 17 Menschen wurden verletzt. Eine Frau sprang aus dem 1. Stock um sich vor den Flammen zu retten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.