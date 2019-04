Blaulicht

11:31 Uhr | 26.04.2019

30.000 qm in Wedel betroffen

Erneuter Waldbrand

In Wedel ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Wald ausgebrochen. Zeugen bemerkten den Brand am Morgen und alarmierten die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits auf Heuballen übergeschlagen. Insgesamt ist ein Gebiet von knapp 30.000 Quadratmeter betroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand