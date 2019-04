Blaulicht

18:17 Uhr | 25.04.2019

Frau in Eimsbüttel getötet

Haftbefehl gegen 34-jährigen Mann erlassen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen in Eimsbüttel, ist gegen den Nachbarn der Frau Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 34-Jährige gilt als dringend tatverdächtig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter. Die Polizei prüft auch, ob Renovierungsarbeiten und der damit einhergehende Lärmpegel Auslöser für den Streit gewesen sein könnten. Der Mann soll die 22-Jährige in der Nacht zu Dienstag durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet haben. Nachbarn hatten die Polizei wegen lauter Schreie in die Amandastraße gerufen.