Blaulicht

16:13 Uhr | 25.04.2019

28-jähriger Radfahrer erleidet Kopfverletzungen

Erneut Radfahrer bei Abbiegeunfall verletzt

Wieder ist es heute zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Dieses Mal an der Kreuzung Moorkamp/Schäferkampsallee. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der Autofahrer den Radfahrer beim Abbiegen. Durch den Aufprall ist der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe des Autos geflogen. Er musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Erst vor zwei Tagen war ein Fahrradfahrer am Holstenkamp angefahren worden.