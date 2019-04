Stadtgespraech

15:21 Uhr | 25.04.2019

"Energy Observer" auf Weltumrundungstour

Klimaneutraler Katamaran zu Gast in Hamburg

In Hamburg ist seit heute einer der wohl modernsten Katamarane zu Gast: Der „Energy Observer“. Der 30 Meter lange Katamaran ist der erste dieser Art, der ausschließlich von regenerativen Energien angetrieben wird. Der Energy-Observer hat heute Halt in Blankenese gemacht, morgen geht es dann weiter zum Traditionsschiffhafen in die HafenCity. Der Katamaran ist derzeit auf Weltumrundungstour. Mit einer Solaranlage, Wasserstofftanks und zwei Windturbinen soll er unter der Schirmherrschaft des Französischen Präsidenten Emanuel Macron ein Zeichen für Klimaschutz in der Schifffahrt setzen. Bis zum 05. Mai bleibt der Katamaran nun in der Hansestadt. Auf den Magellan-Terrassen findet zeitgleich eine Ausstellung zu dem Projekt statt, die morgen offiziell eröffnet wird.