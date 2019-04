Blaulicht

10:32 Uhr | 25.04.2019

Mann mit Glasflasche attackiert

Streit zwischen zwei Männern in Eimsbüttel

In der Osterstraße, auf Höhe des Heusswegs, ist es in der Nacht zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei attackierte einer den anderen mit einer abgebrochenen Flasche. Dieser erlitt dabei Schnittwunden im Gesicht. Beide Männer wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.