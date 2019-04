Blaulicht

07:35 Uhr | 25.04.2019

Alle 40 Gäste gerettet

Brand in der Bramfelder Straße

In einem Nachtclub in der Bramfelder Straße ist es in der Nacht zu einem Feuer gekommen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen, soll ein Kabelbrand Auslöser des Brands gewesen sein. Dadurch soll die Verkleidung im Außenbereich Feuer gefangen haben. Alle 40 Gäste konnten über die Fluchttreppe gerettet werden. Keiner wurde verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.