Sport

16:49 Uhr | 24.04.2019

Towers gleichen gegen Chemnitz aus

Beau Beech verzaubert Hamburg

Verlieren verboten – So das Motto der Hamburg Towers vor dem wichtigen Spiel gegen die Niners Chemnitz am Dienstagabend. In Spiel eins der Playoff Serie dominierten noch die Ostdeutschen, in Spiel zwei wollten die Hamburg Towers vor eigenem Publikum nachziehen und ausgleichen. Um von der zweiten Basketball Bundesliga in die erste Liga BBL aufzusteigen, müssen die Türme insgesamt dreimal gegen die Chemnitzer gewinnen.