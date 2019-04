Verkehr

15:39 Uhr | 24.04.2019

Eröffnung in Alsterdorf nach drei Jahren Bauzeit

Erster Betriebshof für Elektrobusse

Die Hamburger Hochbahn hat heute nach drei Jahren Bauzeit den ersten Betriebshof für Elektrobusse in Alsterdorf eröffnet. Dort sollen bis zu 240 E-Busse untergebracht werden. Schon jetzt fahren in der Hochbahnflotte vier serienreife Elektrobusse, bis Ende des Jahres sollen 26 weitere dazu kommen. In 10 Jahren sollen alle 1.500 Linienbusse der Hochbahn komplett emissionsfrei fahren. Die Kosten für den neuen Busbahnhof belaufen sich auf rund 70 Millionen Euro.