Stadtgespraech

15:33 Uhr | 24.04.2019

300 Ausbildungsbetriebe online gelistet

Neues Portal für Ausbildungsinteressierte

Um die Ausbildungssuche künftig einfacher zu gestalten, hat die Hamburgische Pflegegesellschaft eine Liste mit fast 300 Ausbildungsbetrieben online gestellt. Interessierte sollen so einen schnellen Überblick über das vielfältige Ausbildungsangebot erhalten. Am 1. August startet das neue Ausbildungsjahr. Besonders in der Altenpflege ist der Fachkräftemangel groß. Man findet die Liste im Netz auf den Seiten www.info-altenpflege.de und www.hpg-ev.de.